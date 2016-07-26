日兩大航空公司派員支援新幹線建設

日本傳媒報道，兩大航空公司全日空（ANA）及日航，分別派員到建設新幹線的獨立機構「鐵路建設、運輸設施建設支援機構」工作。其中ANA的通告徵求一名空中服務員，而日航就會調派一位推銷員。

日本《讀賣新聞》報道，兩大航空公司罕有聯手派員到國內長距離運輸的競爭對手公司任職。其中ANA的通告，招募一名二十多歲的空中服務員，到機構的宣傳部門就職，將協助北陸及九州新幹線的工程現場拍攝及在社交媒體上作宣傳等公關活動。

至於日航招募的員工，為約60歲富經驗的推銷員，需長時間在北海道工作，需要利用經驗向地方人士解釋有關北海道新幹線新函館北斗站與札幌之間的隧道工程和挖出的泥土運用。兩個職位預計會外派約一年時間。

該機構其實在去年收到來自國土交通省的指令，要求改善業務。原因是原定在2023年春季開通，北陸新幹線金澤至敦賀間的工程因為施工延誤，而被要求改善。然而工程因為人手短缺問題，以及難以調動內部員工出任，故在7月底與兩間航空公司提出外派的要求。兩間航空公司則因為新冠疫情的影響，導致業績受到打擊，而為了節約人員成本，故接受外派的請求。