日公安廳憂真理教後繼組織再發動襲擊 要求每3個月交組織報告

曾策劃東京地鐵沙林毒氣事件，導致13死數千人受傷的奧姆真理教，其後繼組織「Aleph」近期在日本再度活躍。日本政府已密切關注這個組織動向，而日本的公安廳要求當局禁止Aleph使用相應的設施以作傳教之用，同時要求該組織每3個月提交組織人員、資金、儲備等情況的報告。

95年發動沙林毒氣襲擊

1995年東京地鐵沙林毒氣事件，最終導致13人死亡，另外數千人受傷，當中包括49人重傷的事件，雖然策劃事件的奧姆真理教被取締，而教主麻原彰晃等人亦因被判死刑，於2018年被伏法。但是其後繼組織Aleph自2004年開始運作，並分裂出兩個分支。日本公安調查廳今日向公安審查委員會提出，要求阻止該組織再活躍。

難掌握危險程度

公安廳長官和田雅樹出席記者會時表示，很難掌握到有關組織的無差別殺人行為以及其危險性的程度，但是報告要求對組織提出未來6個月，禁止其使用11個都道府縣內的18個教會設施，用作居住以外的其他用途，並禁止組織進行傳教以及收受捐贈。同時要求該組織，須每3個月提交成員名單、儲蓄金額以及收益狀況等報告。