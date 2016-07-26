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日出康城女住戶帶L452R變種病毒 領都2座強檢
1 小時前
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新型肺炎封區強制檢測日出康城領都美國疫苗接種變種病毒針紙新冠肺炎
日出康城女住戶帶L452R變種病毒 領都2座強檢
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領都2座昨晚被圍封強制檢測。(鍾式明攝)
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居民落樓接受採樣後領取物資。(鍾式明攝)

將軍澳日出康城領都2座一名42歲女住戶，上月底離港赴美國，前日返港後驗出初步確診及帶有L452R變異病毒株，當局昨遂圍封患者潛伏期內在港住過的領都2座強制檢測。
 

日出康城事隔近半年後，再有大廈因涉及新冠肺炎個案而被「封區」強制檢測。衛生防護中心表示，一名5月已打齊兩針復必泰的42歲女子，上月22日在港取得陰性檢測結果後，2日後飛往美國。她前日由當地返港後，在機場驗出初步確診，衛生署其後驗出她帶有L452R。患者現時無病徵，中心已列其為輸入個案，但由於她21日潛伏期內曾在港，當局昨晚圍封其所住的領都2座，而她工作的紅磡富高工業中心A座8樓07室和所到之處，亦會納入強制檢測公告。

連同日出康城的個案，本港昨錄得少於5宗初步確診，而確診則有兩宗。患者包括上月28日由印尼抵港的23歲女外傭(#12128)，她檢疫期間確診、變種病毒測試結果待定，她本身已在港完成接種科興疫苗。另一患者則是上周四從美國抵港的20歲男子(#12129)，翌日出現病徵後確診、帶有L452R，他5月已在當地打齊兩針復必泰疫苗。


許樹昌稱改用「保護屏障」較恰當
政府專家顧問許樹昌昨在電台節目表示，本港3宗Mu變種病毒個案均沒流入社區，又指最後一宗的患者上月3日已出院，世衛事隔27日後再公布Mu列為「需留意變異株」，故理解當局早前為何沒有公布。他指，已接種疫苗的人士不代表免疫，倡把打針建立「免疫屏障」的說法改為「保護屏障」。

另外，政府昨宣布明日起，將認可南韓、泰國、馬來西亞、印度和巴基斯坦的指定格式「針紙」，認可地區將增至51個。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/日出康城女住戶帶l452r變種病毒-領都2座強檢-283631
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