日出康城女住戶帶L452R變種病毒 領都2座強檢

將軍澳日出康城領都2座一名42歲女住戶，上月底離港赴美國，前日返港後驗出初步確診及帶有L452R變異病毒株，當局昨遂圍封患者潛伏期內在港住過的領都2座強制檢測。



日出康城事隔近半年後，再有大廈因涉及新冠肺炎個案而被「封區」強制檢測。衛生防護中心表示，一名5月已打齊兩針復必泰的42歲女子，上月22日在港取得陰性檢測結果後，2日後飛往美國。她前日由當地返港後，在機場驗出初步確診，衛生署其後驗出她帶有L452R。患者現時無病徵，中心已列其為輸入個案，但由於她21日潛伏期內曾在港，當局昨晚圍封其所住的領都2座，而她工作的紅磡富高工業中心A座8樓07室和所到之處，亦會納入強制檢測公告。

連同日出康城的個案，本港昨錄得少於5宗初步確診，而確診則有兩宗。患者包括上月28日由印尼抵港的23歲女外傭(#12128)，她檢疫期間確診、變種病毒測試結果待定，她本身已在港完成接種科興疫苗。另一患者則是上周四從美國抵港的20歲男子(#12129)，翌日出現病徵後確診、帶有L452R，他5月已在當地打齊兩針復必泰疫苗。



許樹昌稱改用「保護屏障」較恰當

政府專家顧問許樹昌昨在電台節目表示，本港3宗Mu變種病毒個案均沒流入社區，又指最後一宗的患者上月3日已出院，世衛事隔27日後再公布Mu列為「需留意變異株」，故理解當局早前為何沒有公布。他指，已接種疫苗的人士不代表免疫，倡把打針建立「免疫屏障」的說法改為「保護屏障」。

另外，政府昨宣布明日起，將認可南韓、泰國、馬來西亞、印度和巴基斯坦的指定格式「針紙」，認可地區將增至51個。