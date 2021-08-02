日出康城情侶爭執男友墮樓亡 女友疑遭剪刀插傷昏迷送院

將軍澳日出康城懷疑有情侶在單位爭執期間，男友以剪刀襲擊女友後跳樓自殺。警方下午3時許接獲保安報案，指將軍澳日出康城三期緻藍天五座晶巒有男子懷疑從高處墮下，倒臥大廈對開平台，救護員趕至現場發現男子當場死亡。警方於涉事單位發現受傷女子，她半昏迷由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，現時情況嚴重。

據悉，墮樓28歲蔡姓男子與26歲柳姓女友居於大廈一單位，兩人今日較早前在單位內爭執，期間男友執起剪刀施襲，女友身中多刀躲入房間後反鎖房門，並報警求助。未幾警方接獲報案，指有男子墮樓，到場後證實死者為受傷女子的男友，並於涉事單位的露台發現血跡，懷疑男死者由露台一躍而下。警方正調查事發原因。

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