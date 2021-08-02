日出康城情侶血案 遭剪刀插傷女友情況嚴重

將軍澳日出康城發生情侶爭執血案，造成1死1傷。上址一對同居情侶，男友疑受失業影響情緒不穩，女友則須溫習金融考試，提出搬回父母家暫住，遭男友反對引起爭執，期間男友涉從廚房取出剪刀向她施襲，女友身中多刀躲入房間後反鎖房門，並報警求助。警方接報到場前，男友從單位露台一躍而下，墮樓身亡，屋苑保安聞巨響報警。女友半昏迷送院搶救，今早完成受術，現時情況嚴重。案件列作自殺及傷人，由將軍澳警區重案組調查。

澳門工作疫下失業回港

28歲蔡姓男死者及26歲柳姓女友，同住將軍澳日出康城三期緻藍天五座晶巒一單位。據了解，男友原於澳門找換店工作，疫情下失業回港，一年前起與柳女同居，惟因失業困擾致情緒不穩，有自殘傾向；女友任職銀行職員，近期需要溫習金融考試，提議搬回父母家暫住溫習，男友感到受冷落，已多次為此與女友起爭執。

男友當場死亡

昨午約3時，兩人於單位內再起爭執，男友情緒激動，疑從廚房取出剪刀向女友施襲，女友手部和身體多處遭插傷，躲入房間反鎖房門及報警求助。警員抵達現場前，男友已從單位露台一躍而下，倒臥大廈對開平台，屋苑保安聞巨響報警，救護員到場證實男子當場死亡。

警員於涉事單位發現受傷女子，她半昏迷由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，通宵接受手術至今早，現時情況仍然嚴重。將軍澳警區重案組探員接手調查，在單位露台發現血跡，需待化驗確定屬於男友還是女友。男死者遺體稍後將接受法醫剖屍檢驗以確定死因。

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