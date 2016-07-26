日媒指岸田文雄首次外訪將出席氣候峰會

日本首相岸田文雄自本月初就任後，先後與多國領導人進行電話通話。早前被傳媒問到會否出席下月英國蘇格蘭舉行的聯合國氣候大會時，岸田一度表示未有決定，並會考慮以網上形式出席。不過，有日本外務省官員就透露，正為岸田出訪作準備。

由於日本的眾議會選舉將在本月31日點票及公布結果，岸田文雄早前曾表示：「正以網上參與作為其中的一個選項。」未有回應會否出訪英國。不過有外務省官員就爆料，指日方正與英國進行溝通，當中表示不接受遠程的參與，故此日本政府正以面對面的參加作為目標，與英國商討。

預計岸田有可能在眾議院公布結果後的翌日，即11月1日及2日到訪英國，而這將可能是岸田上任後的首次外訪。

日外相冀重啟與中國對話

另外，日本及中國今日(25日)舉行「東京－北京論壇」，並以網上形式舉行。在會上，日本外相茂木敏充表示，希望借來年是中日關係正常化的50周年，回復兩國的交流及對話。不過茂木亦指出，兩國的關係因為價值觀的差異，在未來的交流將出現困難。茂木又表示，兩國除了高層間的交流，還要有國民之間的交流。

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