日媒料首輪投票難過半 河野太郎次輪變劣勢

日本執政自民黨總裁選舉，將在周三(29日)舉行，日媒已預計4名候選人沒有人能在首輪投票獲得過半票數，意味將會透露次輪投票定出下任領導人。而在民意及黨員支持度高的河野太郎，大有可能在次輪投票下落敗。

自民黨總裁選舉在周三進行，首輪投票由382名眾議院議員及相同數量的自民黨員進行投票，只有獲得超過半數即382票以上才可以獲勝，然而目前河野太郎雖然在調查領先，但岸田文雄及高市早苗分列第2、3位，而且河野仍未獲逾半的支持，要進行第2輪投票機會甚高。

岸田與高市票數次輪料合流

在次輪投票，將由382名眾議院議員與47名黨員進行投票，意味在黨員間獲得支持，但是在黨議員不獲支持的河野太郎將陷於劣勢。而今屆選舉，雖然黨內多個派閥表示不會綑綁投票，但部分派系只限於首輪，在次輪投票則會綑綁投票，由於河野太郎在停止核電廠及年金改革問題上與黨內會議分歧，料難以得到眾議員的多數票。而岸田或高市則被預計，無論誰在首輪取得第2名，以進入次輪投票，都將會獲得對方的得票，意味二人之間的一人，將在次輪票選獲勝機會甚高。

日本傳媒綜合資料，過去自民黨總裁選舉曾出現4次的次輪逆轉，當中包括安倍晉三在2012年的選舉，反勝石破茂。