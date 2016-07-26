日媒民調河野太郎獲逾半支持

日本執政自民黨總裁選舉正在進行，日本《產經新聞》及富士新聞網（FNN）進行聯合的民意調查，當中河野太郎獲52.6%的支持率，大幅領先其餘3名的候選人岸田文雄、高市早苗及野田聖子。而被問到支持的政黨，自民黨仍獲43.5%的支持，大幅領先其他在野黨。

雖然自民黨總裁選舉是由自民黨內700多人投票，不過日本傳媒仍為選舉進行民意調查。《產經新聞》及FNN在9月18及19日透過固網及手提電話進行調查，取得1,116名18歲以上人士的回應。當中，對自民黨總裁遺舉的問題，有52.6%人表示支持河野太郎，而第2的岸田文雄僅得15.2%，高市早苗則有11.6%，而最後宣布參選的野田聖子則只有個位數的6.4%支持。

近八成人認同菅義偉不參選

至於被問到對菅義偉政府的支持，有52.2%表示不支持，而支持則有42.3%。而被問到菅義偉不參選的問題，有78.9%人認為妥當，僅15.8%人覺得並不妥當。對於有關支持的政黨，有43.5%支持自民黨、6.9%支持立憲民主黨、3.2%支持公明黨，其餘政黨支持度不足3%，另有34.5%人表示並不支持任何政黨。至於在眾議院選舉，有44.9%人會投票支持自民黨、9.4%人支持立憲民主黨及3.4%人支持公明黨，不打算投票則有3.1%。

對於日本政府的新冠疫情應對中，有48.7%人認為欠佳，但仍有42.5%人認為可以。而對於有關緊急事態宣言的作用，有54.3%人認為有一定作用，而有35.2%認為作用輕微，沒有效的有5.6%，認為有效果僅得3.6%人。

逾四成人願打第三針

接種新冠疫苗方面，有55.3%人認為接種進展順利，不順利則有41.3%。受訪者又被問到對接種第三針看法，有43.1%人表示願意接種第三針，而39.9%人更認為是有必要強迫接種，不會接受第三針的僅10.7%，而未接種兩針僅得4.4%。而被問到若政府11月左右要求進入食肆需要接種證明，並放寬旅遊限制，有58.8%人表示贊同，不贊同則有35.7%。

至於有關自民黨總裁的期望，有35.4%人表示會看其領導能力，有20.2％人表示看其政策，而有19.5%人會看其演講表現，至於看過去政績則有9.1%，國際視野則有8.5%。而民調又指，當中最期待新一任首相推出的會是新冠疫情政策，佔59.2%，經濟及就業有40.2%，而醫療制度則有27.8%。至於外交政策只有18.1%，而修改憲法亦僅得5.8%。