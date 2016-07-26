日媒爆中日韓領導人會議連續兩年中止

日本傳媒報道，原定每年輪流舉辦的中日韓三國的領導人會議，將會連續兩年中止，而來年會否繼續舉行，亦未得到確定。

中日韓領導人會議是在2008年開始舉行，由中國國務院總理、日本首相以及南韓總統參與。原定去年在南韓舉行的會議，因為疫情而延期。據日本《讀賣新聞》報道，雖然南韓總統文在寅有意舉辦兩國的領導人會議，以尋求修補日韓兩國的關係，不過日本對於南韓就慰安婦問題未能提出解決方案，故對兩國首腦會議採取謹慎態度。

另外，由於中日關係因為中方持續派出海警船隻在釣魚台附近航行，日方認為是挑釁行為而令兩國關係仍然緊張。

會議過去兩度暫停

中日韓領導人會議過去兩次延期，其中在2012年因為日本政府對釣魚台進行國有化計劃，引起中方不滿，並曾中斷超過3年，至2015年底才展開。之後2016年再因為南韓薩德防禦系統問題，令中韓兩國關係惡化，加上南韓總統朴槿惠被彈劾下台，原定日本舉行的會議到2018年再展開。而3國對上一次會議是2019年的12月在中國舉行。