日媒：首相菅義偉將不角逐自民黨總裁

日本自民黨總裁選舉將於本月底舉行，《日本放送協會》(NHK)報道，日本首相菅義偉將不會在9月底的自民黨總裁選舉角逐連任，意味他在本月底也將會卸任日本首相職務。報道指，菅義偉從自民黨中央返回首相官邸時未有回應記者問。

菅義偉去年接替安倍晉三

菅義偉在一年前接替因健康原因辭職的安倍晉三，他上月的支持度跌至28%。當地分析指，日本的疫苗接種速度緩慢，加上Delta變種病毒在國內快速傳播，為東京奧運蒙上陰影，打擊菅義偉的支持度。

日本傳媒報道，菅義偉是以「將專心應對新冠肺炎疫情」而決定不參與自民黨總裁選舉，同時亦將不會在原定6日公布更換自民黨內幹部的會議。據報菅義偉原計劃更換因為被指違反防疫指引而遭國民批評的幹事長二階俊博，但未獲黨內支持。另有消息指，菅義偉將會於本月底黨總裁任期完結宣布辭任首相。

而日本前外相岸田文雄及前總務大臣高市早苗都已表明有意角逐，日媒關注知名度較高的前自民黨幹事長石破茂及內閣特命大臣河野太郎會否宣布參選。

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