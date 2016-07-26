日小學教師兩度賣淫被捕遭辭退 網民同情遭遇

日本東京日前一位小學女教師，因為第二度因為賣淫而被捕，遭學校辭退。女教師指自己因為過度消費而令自己欠下高利貸，為還債而賣淫。新聞在日本引發討論，有網民認為辭退的懲處嚴重，而教師為自己還債並非嚴重過失，反指有教師漠視校園欺凌更應嚴懲。

日本傳媒報道，一名27歲在東京都內區立小學任教的女教師，在去年2月起至11月在新宿鬧市接客賣淫，本於今年1月獲不起訴警誡處理，但之後2月再因賣淫被捕，女教師因此被小學方面辭退。

據報女教師指自己在學生時代已經過度消費，欠下300萬日圓（約21.3萬港元）的高利貸，故要以賣淫還債。東京都教育委員會指：「教職員因為接客被捕，過去從沒聽聞，必須向此說不，事件令人遺憾。」

日網民同情教師遭遇

不過，新聞在日本卻引起反響，有網民就認為辭退處分過嚴。有指教師只是為自己還債，生活本身已過得不容易。有網民就將早前北海道旭川少女遭欺凌後離家出走被凍死事件，批評所謂教育委員會，對漠視校園欺凌事件的教職員從寬，卻對生活困難的教員從嚴，認為是教育界的腐敗。