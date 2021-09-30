日揆戴眼鏡或早稻田大學畢業任期短 岸田文雄能否解除「魔咒」？

日本前外相岸田文雄當選執政自民黨總裁，篤定為下任首相。媒體翻查日本首相「冷知識」，發現戴眼鏡任期短於不戴眼鏡、早稻田大學畢業短於東京大學畢業，岸田文雄兩者兼備，能否破除「魔咒」受到關注。

日本《報知體育》報道，岸田文雄將在周一舉行的臨時國會被推舉為下任首相，而眼鏡可說是其外型上的「註冊商標」。

回顧歷史上的「巧合」，戴眼鏡日揆的任期通常較短，例如福田康夫戴眼鏡，2007年至08年擔任約一年首相，岸田是繼福田康夫後，日本時隔14年再出現戴眼鏡首相。

岸田文雄鍾情丹麥眼鏡品牌Lindberg

岸田文雄2015年出任外相時，獲頒「最適合戴眼鏡」的政治人物獎項，是日本政壇具代表性的「眼鏡男」，也讓岸田對眼鏡有「堅持」。

自民黨總裁選舉前，岸田在網絡直播答覆支持者詢問表示，自己長期在同一家店配眼鏡，喜歡細框眼鏡，同樣設計的眼鏡有近10副。他愛用丹麥知名眼鏡品牌Lindberg，南韓總統文在寅、美國荷李活影星畢彼特、麥迪文和梅麗史翠普等同為愛用者。

「眼鏡男」首相任期不長

然而，日本過去戴眼鏡的首相平均任期，通常比沒戴眼鏡的短。如果用首相官邸官網所刊載的歷屆首相照片來看，從自民黨成立的1955年以來擔任首相者，在岸田上一任前只有7人戴眼鏡，且平均在任日數為597天。

自民黨出身而沒戴眼鏡的首相，平均在任日數為1,133天，是戴眼鏡首相平均在任日數近一倍。即使加上非自民黨出身的首相，沒戴眼鏡的平均在任日數降為919天，還是比戴眼鏡的平均在任日數較長。

在任日數最長的戴眼鏡首相是池田勇人，在任1,575天。池田創立岸田派起源的宏池會，是岸田非常尊敬的同鄉前輩。

另外，岸田畢業於早稻田大學，惟過去於該大學畢業的首相，任期並不長。岸田將成為第7位早稻田大學畢業的首相，前6人分別是石橋湛山、竹下登、海部俊樹、小淵惠三、森喜朗及福田康夫。這6人中，海部以818天任期最長，但這6人平均在任日數僅471天。

日本過去只有6名首相畢業於東京大學，但平均在任日數約1,324天，是早稻田大畢業首相平均數近2.8倍。而創立早稻田大學的大隈重信也曾任首相，在任天數為1,040天。

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