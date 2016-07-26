日揆籲東盟加強合作實現印太自由開放 未來1年提供6.55億美元支援

日本首相岸田文雄一連兩日出席東盟首腦會議，在今日的會議上提出東岸建構自己的「印太策略」，以加強與美國等組成的自由開放印太地區策略。岸田更表示，他們在未來1年將會向東盟國家提供6.55億美元（約50.9億港元）的無償支援。

岸田文雄在今日的會議上表示，會為東盟國家在基建、海洋塑膠對應以及亞太區自由開放的相關政策，提供6.55億美元的無償支援，並會對東盟國家政府提供約18億美元(約140億港元)的開發援助。並會繼續為東盟國家提供新冠疫苗及應對氣候變化的對策。

欲加強與東盟合作

另外，岸田又提到中國在東海以及南海的行動，他指：「以法律為基礎的自由開放海洋秩序受到挑戰，將會與東盟各國深表關注以及作出強烈的反對。」同時岸田又提到北韓發射飛彈問題，指地區安全及國際社會的和平及安全受到威脅，呼籲各國合作，為實現無核化和以及解決國家綁架人質問題。另外對於緬甸局勢，岸田也表示支持東盟為制止暴力而努力。

岸田文雄打算在2023年日本與東盟交流50周年時，在日本舉行特別首腦會議。並指希望將日本與東盟的關係推向一個新階段。岸田在周三的峰會已表示，日本將加強與東盟合作，實現印太地區自由開放，在會上他更提及香港及新疆的人權狀况，以及有關台灣海峽和東海問題。岸田之後仍會參與東盟10+3的首腦會議，屆時中國及南韓代表都會參與，而之後亦會舉行東亞峰會。