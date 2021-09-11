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日本「主子」扮打完疫苗手臂痛　3日吸40萬讚
21 小時前
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日本Twitter新冠疫苗副作用
日本「主子」扮打完疫苗手臂痛　3日吸40萬讚
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日本一隻叫六君的貓似打完針的圖片在網上大熱(Twitter圖片)

全球接種新冠疫苗的人數持續上升，日本疫情嚴峻之下，亦有出現年輕人排隊等打針的情況。近日在Twitter就有一隻貓因為做出了打完疫苗手臀痛的模樣而爆紅，在貓奴發帖後3日，已累積40多萬讚好以及9萬次轉發。

Twitter帳戶Rokunana（ろくなな）在周一(6日)發表一張叫做「有副作用的貓」為題的圖片，相中的貓雙手交叉在睡，不過其中一隻手就像在掩着手臂，就像是接種疫苗後出現手臂痛一樣，結果很快就獲得網民注意，在3日內獲得約40萬網民點讚，至今更累積至42萬，而轉發人數亦增至近10萬次。

這隻「打完針」的貓叫「六君」，是3歲零5個月大的雄貓。貓奴表示，自己其實都是剛好拍到主子「針口痛」的樣子，而他本身也是早前接種過疫苗，在接種後出現肌肉痛，之後見到主子的動作就令自己想起當時的情況而拍下，並在LINE轉發給朋友。貓奴又透過，因為自己是在6月9日從寵物店帶走「六君」，所以就以「6（ろく）」作為主子的名字。而貓奴還有一隻貓女叫「Nana」（日語可解作7），現在1歲零7個月。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/日本「主子」扮打完疫苗手臂痛　3日吸40萬讚-284335
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