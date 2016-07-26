日本「出雲號」改裝變航空母艦 可承受隱形戰機F35B升降高溫

日本將護衛艦「出雲號」改裝成航空母艦，日本防衛大臣岸信夫今日前往神奈川縣的海上自衛隊橫須賀基地視察改裝情況，確認「出雲號」已完成改裝耐熱甲板，能夠承受先進隱形戰機F35B升降時產生的高溫。F35B可短距離起飛和垂直降落，作戰靈活度高。

岸信夫表示，為應對新的安保環境，守護包括廣大太平洋一側在內的日本海空領域，讓F35B能在海上升降對執行防衛政策而言不可或缺。航空自衛隊計劃引入42架F35B，期望最快2024年部署。2艘「出雲」級護衛艦將把艦首改為四邊形，以便F35B升降。

德護衛艦停靠日本 分析：呼應美國太平洋戰略

另方面，德國海軍護衛艦「巴伐利亞號」上周五停靠東京國際郵輪碼頭，是德國船艦20年來首度停靠日本。共同社分析指，此舉意在呼應美國拜登政府的印太地區戰略，緊盯中國在南海等海域的活動。報道指，歷史上與該地區有關聯的英國、法國也加強了參與，與中國經濟關係較深的德國此前一直未明確表態，但此次派遣「巴伐利亞號」到區內，意味著引領歐洲的英法德統一了步調，呼應美國太平洋戰略。

英國5月向印太地區派遣以航母「伊利沙伯女王號」為核心的航母戰鬥群，並在日本近海多次與海上自衛隊訓練，9月抵達了美海軍橫須賀基地。這是該戰鬥群首次停靠日本港口。法國海軍艦船5月也在沖繩周邊海域與海上自衛隊訓練，陸軍部隊則在九州的陸上自衛隊演習場與日、美部隊展開離島防衛訓練。歐洲對華警惕論調高漲下，德國政府也逐步改變謹慎態度。德國防長卡倫鮑爾8月接受共同社訪問時稱，「希望在印太地區持久展現存在感。」

日本「出雲號」改裝變航空母艦 可承受隱形戰機F35B升降高溫