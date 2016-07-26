日本以「國家」稱呼台灣 外交部促立即明確澄清

美國和台灣將於星期三(30日)恢復「貿易暨投資架構協定」(TIFA)會談，北京表明反對。日本以「國家」稱呼台灣，中方表示強烈不滿，敦促澄清。

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白宮發言人普薩基(Jen Psaki)強調，對台灣的支持堅如磐石，會加強在各領域與台灣的合作，包括經濟議題，非常期待今次的會談。她又批評中方採取越來越多的脅迫行動削弱台灣民主，會持續表達關注。

另一方面，日本防衛副大臣中山泰秀在一個美國智庫發言時亦提到台灣，以「國家」稱呼台灣，稱要保護台灣作為一個「民主國家」。中山泰秀指出，日本和台灣地理上相近，一旦台海發生任何情況，日本亦可能受到影響。

《路透社》報道，中山泰秀表示，包括日本及美國在內的許多國家，自1970年代以來就採取承認中國而非台灣的「一中政策」，質疑這項決定是否能經得起時間考驗。

中山泰秀又說，中國在太空、軍事技術和網絡等方面的威脅日益增加，而且在國家主席習近平領導下變得愈來愈具侵略性，並加強與俄羅斯合作，認為日本應增加軍備開支，加強與美國合作，以抗衡中俄合作，並展現威懾力。

外交部：嚴重違反中日聯合聲明政治文件原則

外交部回應日本朝野政黨領袖開會時，不約而同用「國家」來稱呼台灣。發言人汪文斌指，日本領導人將台灣公然稱為所謂國家，嚴重違反中日聯合聲明等四個政治文件原則，嚴重違背日方至今多次作出「不將台灣視為國家」的鄭重承諾。中方對日方錯誤言論表示強烈不滿，已提出嚴正交涉，要求立即作出明確澄清，消除已造成的惡劣影響，並確保不再發生同類情況。