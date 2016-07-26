日本冀藉台加入CPTPP 為福島食品解禁

在台灣表示申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》(CPTPP)後，日本內閣多位官員在今日(24日)的會議後都表達支持。而對於日本而言，台灣要申請加入，首自需要先解除自日本3.11大地震後而實施對日本5個縣的食品輸入限制。

日本內閣官房長官加藤勝信在今日的記者會上，回應台灣加入CPTPP的問題，加藤表示：「（台灣）有共同的基本價值，是有密切經濟關係的重要夥伴。」加藤又指，CPTPP有較高的經貿水平，若然要加入需要為有關評選做好準備。就有關日本食品出口，加藤勝信表示會繼續向台灣方面，要求解除5個縣的日本食品的進口。

日本傳媒指，台灣對福島食品存有很大偏見，以及國民黨在2018年的公投反對之下，仍未能解除。然而，美國及歐盟已提出措施，取消或放寬對受影響地區的農林漁業產品和食品的進口限制。台灣官員昨日亦表示，願參考美國的做法，並根據「保障人民健康、科學依據、國際規則」的3個項原則下恢復進口。

日本指台灣加入仍合一中原則

另外，對於中國要求繼續奉行一個中國的原則。加藤勝信就表示：「協議上容許新加入的對象，可以是國家或是獨立關稅區。」因此台灣的申請屬協議許可，故此有可能獲得批准加入。