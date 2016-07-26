日本廣島紀念原爆76周年 菅義偉就跳過部分講稿致歉

日本廣島舉行儀式，紀念原爆76周年。在當地早上8時15分，即是76年前美國向廣島投下原子彈一刻，全場民眾站立默哀一分鐘。首次以首相身分出席儀式的菅義偉致辭時表示，日本作為在戰爭中唯一一個比其他國家，更了解核武造成的不人道傷害，將繼續致力實現全球無核化，除了不製造、不擁有、不進口核武，亦會努力尋求各國共同點，令下一次核不擴散條約審議大會取得成果。

聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)透過視像發言，強調各國消除核武器，才是不使用核武的唯一保證。受新冠病毒疫情影響，今年的紀念儀式與去年一樣，要縮小規模，只有約880人參加。

菅義偉就跳過一頁講稿致歉

有傳媒發現，菅義偉未有按照預先發放的講稿致辭，講稿中有超過一版的內容未有讀出，包括跳過提及日本將繼續致力實現全球無核化篇幅中「被轟炸的國家」的內容。《日本放送協會》(NHK)直播期間，須臨時暫停顯示字幕。菅義偉在儀式後致歉。

1945年8月6日和8月9日，美軍分別向廣島和長崎投下原子彈，日本於5日後宣布投降，結束第二次世界大戰。