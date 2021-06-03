日本政府：將確保排放核廢水符合標準 冀港澳撤銷對日食品管制

日本今年4月宣布，最快2年後將福島第一核電站的核廢水，經過濾及稀釋後排出海洋。日本政府相關人士強調，排放核廢水前會先淨化，將氚以外的放射性物質去除至符合環境排放過程中的監管水平，再利用海水稀釋100倍，才排出大海。

核廢水中的其中一種放射物質氚是難以經過濾去除，該種物質更被指有機會影響人類DNA，不過日本政府人士相信，有關排放對海洋和人類造成的影響非常小，當局指假設每年排放22兆貝克的氚進大海，其發放的輻射仍不及自然環境所受的輻射影響的10萬分之1，亦比其它國家核電厰廢料排放量大為低，排放前亦會確保符合國際管制標準。

當局重申，選用這種方法，並不是因為成本較低，而是考慮到海洋排放具有現實可操作性，已經存在國際社會的諸多先例，以及向環境中排放後可以切實、穩定的進行監督。相關人士表示，國際原子能機構的報告指，日方提出的方案是可靠。而至今距離正式排放仍有大約兩年，日方會持續與各方溝通，發布正確資訊。

不少國內外的人都擔憂，排放核廢水會對人體健康和海產等食品造成不良影響，相關人士指，日本政府充分考慮到對環境及人體健康與安全產生的影響, 將不允許不達至基於國際標準下管制標準的水從現存的儲水罐排入大海，如果發現相關設施有異常或故障，會停止排放。日方重申，會切實遵守管制標準上的基礎進行排放，亦會在排放工作的前、中、後期，加強在海灘和海洋的監測。



另外，日本政府人士指，2011年核事故後，全球先後有54個國家及地區對日本出產的食品實施入口管制，而目前有40個國家已撤銷管制，期望其餘14個國家及地區，包括香港和澳門，以科學根據為依歸，盡快撤銷管制。