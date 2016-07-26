日本新內閣支持度不足一半 較菅義偉大幅下跌

日本第100任首相岸田文雄今日(5日)接任，日本媒體就在岸田上任前進行全國民意調查，結果與去年菅義偉上任時獲得64%的支持率相比，岸田文雄只有不足一半的49%，反對率更達40%。

日本《每日新聞》在昨日至今日期間，委託民意研究機構進行臨時調查，透過手機短訊功能及固網電話的預錄方式作出提問，當中獲得725個手機及310個固網電話的回應。在問到對岸田文雄內閣的支持率，只有49%。與去年9月菅義偉的逾6成支持有大幅下跌。而不支持率則達到約40%。而對於內閣官員有所期待，只有21%，不抱期待高達51%。

20年來第二低開局

《每日新聞》表示，岸田內閣是過去20年來，支持率第二低的新內閣，對上一次低支持率是2008年9月的麻生太郎內閣。而岸田文雄與菅義偉最後一次民調支持度相比，仍有明顯上升。《每日新聞》進行的菅義偉內閣最後一次民調，支持度僅得37%。

對於岸田內閣支持的受訪者中，有27%人是表示對岸田的為人抱有好感，而25%人對新內閣的政策表示期待，而有18%人是因為自民及公明兩黨聯合執政。至於不支持的受訪者，有逾半的58%認為是因為政府狀況是無法改變，對岸田內閣政策不抱期待則有20%。