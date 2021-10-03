日本新首相明先與澳洲總理通話

獲正式選為日本新任首相的岸田文雄，明日(5日)首日接任後的首個外交通話，將會與澳洲總理莫理森對談。日本傳媒預計，岸田將加強與美國、澳洲及印度的四方聯盟合作。同時，岸田繼續起用茂木敏充出任外相，指茂木的工作重要，並且認同其方向。

第100任的日本首相岸田文雄，今日將公布其內閣名單，並在明日開始工作。日本傳媒報道，岸田文雄的首個外交行動，將會是與澳洲總理莫理森通電話，預料岸田文雄會與澳洲討論有關新冠肺炎的應對以及來自東海的威脅。上任首相菅義偉早前出席四方會談，與莫理森、印度總理莫迪及美國總統拜登相談，預料岸田會加強四國間的合作。

對於茂木敏充的留任，岸田表示：「在數碼的領域上，要適應國際新的規則。要持續在發揮領導作用，在外交上需要有高度的存在感。」茂木敏充在新冠疫情期間對疫苗的支援取得高度的評價，這成為岸田繼續起用他出任外相的主要原因。

另外，岸田因為其曾祖父曾在台灣開設服裝店，在擔任議員期間與台灣友好，加上他新增設的經濟安全保障大臣，似是應對中國的挑戰，故估計其取態將會較親台。