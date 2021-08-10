日本暴雨｜長野縣山泥傾瀉沖毀民宅 三母子遭活埋喪命(多相)

日本從九州、本州至東北廣泛地區受到鋒面停留影響持續落大雨，多地洪水氾濫、山泥傾瀉，日本放送協會(NHK)報道，本州中部長野縣岡谷市周日清晨5時半左右一間民宅被大量山泥沖毀，屋內共住8人，其中5人被困，消防員接報到場救出所有人，惟其中三母子獲救時已無呼吸心跳，另一名40多歲男性和一名10多歲男童則受輕傷。報道指，死者為41歲女子，以及她一對分別為7歲和12歲的兒子。

七旬婦被困18小時獲救

另外，福岡縣添田町落合地區凌晨1時許亦發生山泥傾瀉，一間民宅被淹埋，警方及消防到場時發現一名75歲老婦下半身被埋在土石堆中，經過18小時搶救，救援人員於晚上7時許終將老婦救出。救援期間，醫護幫老婦注射營養液，她腿部受傷，但意識清醒，已被送院治理。福岡縣警方表示，獲救婦人跟丈夫同住，丈夫事發時也在家裡，幸能及時逃生。

佐賀縣醫院被洪水圍困

另外，九州佐賀縣大町町河川地旁一間醫院被洪水淹浸，院方表示，周六傍晚時還有電可用，院內儲備的糧食和水還充足，目前有113人住院，加上附近一處護老設施住了69人，所有人都已被安排往2樓以上的地方避難，全部人平安無事。