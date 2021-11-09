日本東北一周7次逾4級地震 專家憂將再發生大地震

日本東北地區自11月3日至9日期間，總共發生了7次震幅達4級以上程度的地震，其中在6日至9日期間更發生了6次之多，有專家指，相關頻密的地震有可能是大地震的先兆。

從11月3日起，在日本岩手、福島及青森縣一帶，總共發生了7次震幅4級以上的地震，當中在6至9日更連續發生6次。日本傳媒就事件訪問立命館大學的環太平洋文明研究中心特聘教授高橋學。高橋指：「大地震不會突然出現，不過在之前可能會頻繁出現4至6級的地震。過去一周，東北地區持續出現4級以上的地震，這不能排除是板塊與板塊之間的邊沿，發生巨大地震的先兆。」

有可能出現7至8.5級地震

高橋又指，日本東北是太平洋板塊與北美板塊的邊沿，而2011年發生的311大地震正是北美板塊無法承受太平洋板塊壓力而反彈的結果。高橋表示，岩手縣對開海域至青森縣以東的海域是板塊的邊界，相關地方在311後沒有大的震動，可能積聚了一定的壓力，有可能出現7至8.5級的地震。上月6日，岩手縣亦曾發生達5.9級的地震。