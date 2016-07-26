日本法律機構研究引入電子腳鐐 防保釋犯逃走

日本法相屬下的諮詢機構法制審議會，在周四(21日)舉行了會議，當中討論有關刑事訴訟法的修正，以防保釋中的被告逃走。有關的提案是為回應早前日產汽車會長戈恩（Carlos Ghosn）保釋期間潛逃事件，並考慮對保釋人士加設有衞星定位系統GPS的裝置，以免再有被告逃走。

日產汽車會長戈恩潛逃

2019年日產汽車會長戈恩被捕後申請保釋，期間透過私人飛機接送，逃離日本。為避免同樣的事再發生，日本計劃引入類似電子腳鐐的措施，讓有關當局可追蹤保釋者的去向。在昨日會議認為，裁判所可以判斷有關人士會否出現海外逃亡而對他們設置GPS裝置的追蹤，並對破壞或拆除的設條件。而當保釋者違反條件，可透過裝置通知裁判所，再由裁判所通知檢察官及警方，並向違反者作出少於1年刑期的監禁。

同時，被告的位置僅在違反條件時才由裁判官及檢察官得知，以保障被告個人私隱。被施加裝置的保釋人士，會以居於海外的外國人、擁有大量資金可作逃亡的資產家、黑幫以及犯罪組織的高級幹部，當局相信人數有限。

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