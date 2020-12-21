日本環球影城解禁 放寬員工紋身髮色及化妝限制

營運大阪市「日本環球影城」的公司近日表示，本月已修改員工儀容的內部規定，有關髮色和化妝的規定不再男女有別，也放寬紋身及身體穿孔等限制。

隨著日本社會愈來愈尊重多元性，在負責接待遊客的從業人員的儀容方面，愈來愈多公司開始放寬相關限制。

日本環球影城本來規定男性職員的髮色必須比女性較暗沉，但修改後允許男性髮色可以跟女性一樣亮。化妝方面，原本只要求「女性」以自然乾淨的妝容為主，但現在把「女性」兩字刪除。

放寬員工紋身和穿孔規限

此外，本來全面禁止員工紋身，也禁止在耳朵以外的身體部位穿孔，如今考慮到員工國籍和宗教等文化背景後，修正為只要不露出制服就可以。

園方表示，前提是要求員工給人易於接近的乾淨感覺，希望在這樣的情況下接受多元價值觀及思考方式，尊重個人自由的自我表現。

日本星巴克今年8月也修改員工內部規則，除了允許男性穿裙子，也不再限制員工髮色，且只要不影響工作，戴帽也可以。