日本皇室｜真子公主下周結婚 小室圭剪髮拜會準岳父母

日本文仁親王的29歲長女真子公主將於下周二(26日)成婚，她與年長一歲未婚夫小室圭的一舉一動，備受國內外民眾關注。日媒報道小室圭周一變回「乖仔look」拜會未來岳父母，而真子也在場，是兩人時隔3年重聚。除穿西裝外，小室圭更剪掉本來的長髮，早上7時許便帶著手信出門。

小室圭上月由美國紐約返日時留有中長髮，但周一見家長時已變回昔日短髮模樣。小室圭於早上7時50分在橫濱市的寓所出門時，拿著兩個紙袋，相信是送給未來外父外母的手信。他乘坐宮內廳安排的車輛，於9時15分抵達文仁親王伉儷官邸，日媒料他與文仁伉儷介紹了在美生活情況，並交代如何處理引發國民批評、其母親涉及的金錢糾紛。

婚後脫離皇室 變「小室真子」

宮內廳早前公布，真子將於本周五獨自拜見日皇德仁及皇后雅子，結婚前一日上午再拜見上皇明仁及上皇后美智子。真子註冊結婚當日，不會按慣例舉辦皇室婚禮儀式，同日脫離皇室——當地《皇室典範》規定，皇室女性嫁平民後，須脫離皇籍。真子結婚日下午將偕夫在東京舉行記招，是首次以「小室真子」身份亮相。較早前消息指，真子將放棄接受脫離皇室的1.5億日圓補貼，並與夫婿定居美國，外界因此稱二人為「日版亨利王子及梅根」。據稱真子赴美後或於紐約畫廊工作，小室圭則擬在律師樓執業，目前已獲聘用，但尚在等待律師執照考試結果。



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