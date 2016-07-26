日本真子公主擬年內結婚 婚後移居美國

日皇德仁胞弟、皇嗣秋篠宮文仁親王的長女真子公主，準備在今年內與未婚夫小室圭結婚，有消息指，或不舉辦皇室婚禮儀式，婚後定居美國，放棄接受脫離皇室1.5億日元補貼。

日本傳媒引述消息人士報道，鑑於小室家族因金錢糾紛遭到批評，宮內廳計劃不舉行相當於下聘等的皇室禮儀，如果屬實，會成為二戰後首次有皇室成員不舉辦皇室婚禮儀式；真子婚後計劃同小室圭到美國定居，及放棄接受脫離皇室時官方提供的1.5億日元，折合約1,000萬港元的補貼。

《朝日新聞》報道，依法律規定，皇族脫離皇籍時將獲得一筆補助金，以維持前皇室成員的生活，真子公主最多可獲得1.5億日元補貼，但因補助金來自稅金，加上小室母親的債務糾紛，有人批評，這等於是用人民血汗錢幫小室的母親還債，真子有意不領這筆錢，宮內廳與日本政府正研擬減少補助金額或以特例方式讓真子不領。

訂婚4年雙方表明結婚意志堅定

29歲真子公主與小室圭在2017年宣布訂婚後，傳媒爆料指小室圭母親捲入金錢糾紛，宮內廳18年宣布兩人婚期延後，訂婚儀式至今都尚未舉辦。真子公主去年11月發表聲明，指結婚是必要選擇，顯示對與小室結婚一事意志堅定。秋筱宮其後在記者會，對真子公主婚事表示認可，但承認很多國民都不理解。小室圭今年4月透過律師向傳媒發放28頁說明文，說明母親與母親前未婚夫之間的金錢問題，並寫道：「我結婚的心意不變。」他7月在紐約參加司法考試，計劃在美國從事律師工作。