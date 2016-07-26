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日本真子公主與大學同窗小室圭成婚　婚後仍要短暫分隔異地
1 小時前
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日本皇室真子公主小室圭秋篠宮
日本真子公主與大學同窗小室圭成婚　婚後仍要短暫分隔異地
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小室圭與真子遞交婚書後見記者。(美聯社)

日本秋篠宮家的長女真子公主，今日(26日)與大學同學小室圭，遞交婚書後已獲接納，代表真子已脫離皇室成為一般人。而二人下午在東京會見傳媒接受訪問。

在記者會上，小室圭在一開始就表示：「我真的很愛真子。」對於他們的婚事，他表示：「對於為其他人帶來的不便感到抱歉。」真子則表示：「圭對我而言是非常重要的存在。結婚之後，我們會小心守護着我們的心。」小室圭表示，感謝一直支持着他們的人，令他們可以一起走下去。

過去日本皇室成員舉行婚禮時，都會在會場舉行新聞發布會，但今次因為小室圭與真子不會舉行婚禮，而只是提交結婚登記，故二人在提交婚書後舉行新聞發布會。場地的費用是由夫婦二人所支付，並非使用公費。

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日本真子公主與大學同學小室圭今日成婚。(路透社)

日本秋篠宮文仁親王與妻子雅子下午再發文，秋篠宮表示，對於真子與小室圭的結婚，在過去收到了很多反對和擔憂的聲音，對二人的婚事給予的不便感到抱歉。不過他們表示，二人對婚事沒有動搖，相信二人即使面對困難，但仍然會克服，又指雖然今次二人的結婚是皇室史無前例的，但是仍感謝一直支持以及直接和間接協助的人士。

二人早在2017年訂婚

真子與小室圭的婚事早於4年前，二人在2017年訂婚，不過因為小室圭母親的財政問題，而令婚事受阻。之後小室到美國攻讀法律，並獲美國大型律師行聘用，小室在上月返回日本後，正式迎娶真子。不過，小室婚後需立即返回紐約的律師事務所工作，故將與真子暫別。據報真子亦會離開秋篠宮家居住的皇室住所，轉到東京的一個單位內入住，之後再到美國與小室圭相會。

在離開皇室之前，真子近日已先後到皇室的多個靈墓參拜，以示意結婚後離開皇族。

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真子與妹妹佳子相擁後離開秋篠宮的住所。(路透社)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/日本真子公主與大學同窗成婚　婚後仍要短暫分隔異地-290206
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