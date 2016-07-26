日本確定下月4日召開臨時議會選新首相 同日將公布新內閣

日本首相菅義偉將在本月30日完成自民黨總裁任期，並會退任首相，在今日(21日)的內閣會議後，決定會在10月4日舉行臨時議會，選出第100任的日本首相，同日新首相亦會公布內閣人選。不過自民黨總裁選舉，在網上牽引入日中關係，其中在民調獲支持的河野太郎被指家族的企業與中國關係密切，被質疑將影響日本的外交取態。

日本政府今日舉行內閣會議，並落實會在10月4日舉行臨時議會，選出第100任日本首相。新首相會在10月8日發表演就，並於11至13日左右接受各黨派的質詢。而解散眾議會及舉行選舉會交由新內閣決定。不過執政自民黨內部意見認為，眾議院選舉預計在10月26日展開，並於11月7日進行投票。而現屆眾議院任期將到10月21日。

另外，菅義偉將於23至26日出訪美國，並會到白宮與美國總統拜登、印度總理莫迪及澳洲總理莫理森進行四方會談。

河野太郎指家族企業不影響自己活動

另外現時正進行的自民黨總裁選舉，4名候選人之一的河野太郎今日見記者時，被問到其家族經營的企業，與中國企業的關係，在網上有質疑指這會影響河野若上任後的對中國政策。河野表示：「我的政治活動完全不會受到影響。」他未有正面回應自己是否擁有該企業的股份，只表示：「每次都有做好資產申報，我看不到有何問題。」

對於有人指，他在8年前與美國大使會面時，曾說過「如果打破尖閣諸島（釣魚台）的石頭，日中關係應該會很好」，不過河野太郎回應指有關的消息是抹黑以及假新聞，否認有關的說法。