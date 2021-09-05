日本舊鐵路車站展出港人藝術裝置 盼重新連繫人與人

港人在新型肺炎疫情肆虐下，無法如以往般經常「回鄉」到日本，但近日有港人的藝術作品在日本的一個舊鐵路車站展出，希望以藝術的力量將分隔多時的人們重新連繫。本港藝術家郭達麟的作品在逾70份提案中突圍而出，被選中在石川縣珠洲市的舊鵜飼駅展出。

藝術品以日本舊鐵道為創作起點

郭達麟以舊鐵道為創作起點，透過作品提出對時代的觀察和疑問。其作品為3隻坐在舊鵜飼駅內外的巨型猴子裝置，它們的形態恰如昔日站內看報紙等待列車的上班族，又如低頭查看手機的現代人，這熟悉的景象引領觀眾思考，互聯網能否帶動世界的連繫，或令人與人之間的距離更疏遠。

由康文署主辦和奧能登國際藝術祭執行委員會協辦的「奧能登國際藝術祭──海角車站駐駅及展覽計劃」，前日(4日)起至下月24日在日本能登半島珠洲市舉行。郭達麟在藝術祭舉行期間，將每日從香港寄出一張自製漢字明信片到舊鵜飼駅，再將明信片張貼在車站櫥窗上，並上載圖片到其社交平台，以糅合虛擬和實體的溝通方式，聯繫未能相見的人們。明信片上看似毫無關聯的漢字，在不同的時代及語境下將拼湊出不同意義。藝術家希望觀眾能感受手寫明信片帶來的溫暖，回味這種有別於手機訊息的溝通方式。

日本珠洲市能登線2005年終止服務

康文署藝術推廣辦事處在奧能登國際藝術祭執行委員會支持下，開展今次計劃，並在能登線多個已停用車站當中，選定了舊鵜飼駅作為香港藝術家創作的據點。署方表示，奧能登國際藝術祭常被稱為最天涯的藝術祭，因珠洲市地點偏遠和人口遷移至其他城市，乘坐連接能登半島中部至北部的能登線乘客人數不斷減少，路線在2005年終止服務。藝術祭的進駐令這個因交通管道被切斷而難以到達的偏遠城市得以重生。