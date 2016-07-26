日本贈蓬佩奧威士忌不翼而飛 美國務院罕有調查

美國國務院公布，日本政府在2019年曾贈送時任國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)一瓶價值5,800美元，折合約4.5萬港元的威士忌不翼而飛，當局罕有展開調查。

《紐約時報》(New York Times)報道，有關威士忌由日本官員於2019年6月24日送贈，時任國務卿蓬佩奧正訪問沙特阿拉伯，不確定當時是否由他本人接收。

蓬佩奧的律師表示，蓬佩奧對事件並不知情，亦無印象收過有關威士忌。

根據美國法律規定，美國官員可以保留價值390美元或以下的禮品，如超出價值，可以私人支付原價購買以作保留。

報道引述不具名的官員報道，指美國政府未曾收到購買這瓶目前失蹤的威士忌的錢。報道又指，國務院公開宣布有外國致贈的禮物下落不明，並不尋常。是美國國務院過去20年來就同類事件首次展開調查。

文件揭菅義偉曾贈美高官高級威士忌

美國國務院內部文件亦顯示，日本首相菅義偉在其擔任官房長官的2019年5月，曾向美國家安全委員會(NSC)時任亞洲事務高級主任波廷傑(Matt Pottinger)贈送了一支估計價值為8,374美元，折合約6.5萬港元的高級威士忌。