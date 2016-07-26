日本超甜富有柿 拍賣以近3萬一個售出

日本名古屋的一個市場，在周二(27日)拍賣了兩個今年收成的富有柿。該款名為「天下富舞」的富有柿，甜度至少達度25度，是水果中最甜的水平。最終在拍賣以兩個86萬日圓（約5.8萬港元）的售價賣出，創出該款水果的歷史紀錄。

「天下富舞」由「新秋」及「太秋」配種結合而成

名為「天下富舞」的富有柿，是日本岐阜縣在2015年透過兩種富有柿「新秋」及「太秋」配種結合而成的產品，日本指這款水果具備高糖度以及酥脆口感。在2016年才首次在日本發售，並分為「天下人」、「大將」及「武士」3個等級，當中最高級的「天下人」糖度須達到25度或以上，並且重量超過310克，而一般富有柿糖度約只有16度。

在周二拍賣的兩個富有柿是今年的出品，在名古屋市中央市場的北部市場，以兩個共86萬日圓售出，超越去年兩個80萬日圓的紀錄。據報買家是名古屋的一間批發公司，並計劃在名古屋的一間超市上展出。日本全國農業商會估計，今年約有6,000個「天下富舞」出售，當中有3,000個在周二已經出貨，該款富有柿在2016年首次拍賣時，2個賣價是30萬日圓，而2年後已跳升至2個50萬日圓。

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