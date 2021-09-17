日本逾65歲長者增加 佔人口近三成

今日是日本敬老日，最新數據顯示日本人口老化加劇。

日本總務省昨日公布的數據指，65歲以上老年人口達3,640萬，較去年增加22萬人，佔全國人口29.1%，創歷史新高，居全球之冠。

當地65歲以上長者中，約1,583萬人為男性，女性約2,057萬人。而這個年齡層在總人口中的比例超過兩成九，按年增長0.3個百分點，都是歷史新高。以年齡層區分，逾70歲長者比去年增61萬人，有2,852萬人；逾80歲長者比去年增46萬人，有1,206萬人。日本推估人口數，截至本月15日，為1.25億人，比去年少51萬人。

根據聯合國數據，日本老年人口比例全球最高，其次是義大利23.6%、葡萄牙23.1%。

每4名長者有１人以上工作

總務省同時公布去年勞動力調查結果，仍在工作的長者有906萬人，連續17年增加，也是歷史新高。高齡者中，就業人數的比例比去年增0.2%，為25.1%。亦即，每4名長者就有1人以上在工作。

日本國立社會保障暨人口問題研究所的推算，逾65歲者占總人口的比例，到了2025年將升至30%。第二次嬰兒潮世代(1971年至1974年出生)年紀到了65歲以上的2040年時，將占總人口的35.3%。

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