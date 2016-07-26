日本長崎紀念原爆76周年

日本長崎舉行儀式，紀念原爆76周年。在當地上午11時02分，即是76年前美國向長崎投下原子彈的一刻，眾人默哀。

儀式在長崎和平公園舉行，死難者家屬、首相菅義偉和60多個國家的代表出席。受疫情影響，悼念活動連續第二年縮減規模，今年最多只容許500人參加，是疫情前的十分一。

倖存者：讓長崎成最後一個原子彈爆炸地

現年89歲的倖存者深堀繁美在紀念儀式上致詞，他憶述1945年8月9日當天，他跟同伴一起在工廠工作時，突然看到強光，並聽到非常大的聲響，他想到可能有炸彈落在附近，就立即伏下，但天花板瓦片破裂，就逃進工廠內的一處隧道，直至傍晚返回學校宿舍，隔天步行返回老家，途中看到只剩車輪的電車及路上的白骨，河裡還堆疊著完全焦黑的人，有時會聽到「給我水、給我水」的聲音，但自己實在愛莫能助，他的兩個姊姊及弟妹都不幸罹難，他形容，鎮上充斥著焚燒屍體的味道，明明沒有受傷的人也相繼死去，情況就在他的眼前發生。他說，身為原爆受難者，已經89歲，所剩時間有限，受難者一個接著一個離世，他已下定決心要持續訴求「讓長崎作為最後一個原子彈爆炸地」，誓要讓世界邁向和平。

1945年8月9日，美軍在廣島投下第一枚原子彈後3日，於長崎投下第二枚原子彈，兩處地點估計合共超過20萬人死亡。日本於兩日後宣布投降，結束第二次世界大戰。

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