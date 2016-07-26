日本開始印製新版紙幣 預計2024年流通

預計2024上半年開始流通的日本新紙幣，周三在國立印刷局東京工廠開始印製，這是日本2004年以來再度更新紙幣設計，也是首度公開新1萬日圓的實體鈔票。

這次更新設計的紙幣面額分別是1萬日圓、5,000日圓及1,000日圓，市面上少見的2,000日圓則未更新。

新的1萬日圓正面為「日本資本主義之父」澀澤榮一肖像；5,000日圓正面肖像是創立津田塾大學的津田梅子；1,000日圓正面是確立血清療法的北里柴三郎。

1萬日圓紙幣正面肖像相隔40年更新

這次更改1萬日圓紙幣正面肖像，是繼1984年從聖德太子變成福澤諭吉後，時隔40年(2024年新鈔流通)再度變更。

新鈔背面設計方面，1萬日圓紙幣背面從鳳凰像變成東京站丸之內建築物；5,000日圓從燕子花圖變成藤花；1,000日圓從富士山與櫻花變成葛飾北齋富嶽三十六景「神奈川沖浪裏」。見證新鈔印製的財務大臣麻生太郎表示，這是符合現代的設計。

ATM可預先測試

新紙幣面世距今還有逾兩年半，現在開始印製，主要是為了讓ATM、自動販賣機及商店收銀機等會處理到新鈔的機器，能預先測試，避免正式流通時發生問題。

財務省等單位表示，新鈔在防偽上做了更多設計，採用最先進的技術讓肖像看起來立體可動，水印也更加精細。另外，也採用大字體與紙面設計，方便視障人士及長者。