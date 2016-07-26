日本首相菅義偉支持率跌至28% 較東京奧運前更低

日本一項調查顯示，首相菅義偉的支持度跌至28%，創上任以來新低，甚至比東京奧運舉行之前更低，反映奧運未能挽回菅義偉政府的支持度。

《朝日新聞》公布最新的民意調查，首相菅義偉的支持度跌至28%，是他去年9月上任以來首次跌穿30%。民調在剛過去的周末隨機抽樣進行調查，除了支持度下滑至28%，菅義偉的不支持率亦上升至53%；六成受訪者反映不希望菅義偉繼續擔任首相。對於東京奧運的看法，56%人認為舉辦奧運是好主意，32%受訪者認為是壞主意。

菅義偉的執政自民黨領袖任期下月屆滿，下議院選舉必須要在11月之前舉行，民調為自民黨在未來選舉的前景蒙上陰影。

日媒：日本選手奪牌未能與執政滿意度關聯

在東京奧運舉辦期間，日本全境累計病例數已突破百萬人大關、連續4天創單日新高紀錄，更迫使菅義偉擴大並延長「緊急事態宣言」地區。東京昨日再增4,066例確診，創下週日最高單日確診紀錄。東洋經濟ONLINE報道，菅義偉內閣支持率持續下探，就算日本選手不斷在東京奧運奪牌，也讓人感覺不到跟執政滿意度有所關聯。

分析相信，民調反映日本的疫苗接種速度緩慢，加上Delta變種病毒在國內快速傳播，為東京奧運蒙上陰影，打擊菅義偉的支持度。

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