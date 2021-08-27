日本麥當勞最老店員 93歲伯伯樂於一周返4日通宵更

93歲的藪田義光是日本約2,900間麥當勞分店中年紀最大的店員，他2019年起在富山縣的麥當勞上班，一星期返4天通宵更，樂在其中，「因為自己喜歡工作」。

地方媒體《北日本新聞》報道，藪田義光原本任職電工，退休後在電玩中心返夜更，看到富山縣高岡市車站南邊一間24小時麥當勞招聘，廣告稱可在喜歡的時段上班，他被這條件吸引，決定應徵。

負責打掃、準備食材

藪田說，他當時想著，在家裡閒著沒事，自己身體還好，加上返過夜班，去麥當勞上班應該沒問題。結果他獲麥當勞取錄為時薪員工，2019年起以90 歲高齡開始在這分店上班，每周返4日工、每日5小時，負責打掃用餐區座位或事前準備食材等工作。

36歲的店長井本恭兵大讚藪田將店裡打掃得很乾淨，也把為上午供餐的事前準備做得很暢順，像是店裡的幕後功臣。同事也說，看到藪田就會想到，人不管到幾歲都還是可以接受挑戰。

藪田除了是日本最高齡的麥當勞店員，同一分店最年輕的店員是一名15歲的高中生，使該分店同時成為店員年齡差距最大的分店。藪田說，他喜歡工作，一起工作的同事對他來說很重要，跟年輕人一起工作若有不同意見，會試著去互相理解。

健康秘訣原來好簡單

上班時間以外，藪田也會到該店買薯條和飲品，稱其健康秘訣是，常常補充水份，以及活動身體。

報道說，今年是麥當勞在日本開設第一家分店50周年，日本麥當勞在官網中開設「拜訪日本全國第一的分店」頁面中，介紹這間同時有最高齡與最年輕店員的分店。