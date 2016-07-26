日本3年來首次修訂能源計劃 再生能源冀2030年增至近4成

日本政府今日(22日)就能源問題召開會議，將有關能源政策方向的「能源基本計劃」作出修訂，是3年來的首次，並繼續以2050年達至碳中和為目標。計劃目標在2030年，溫室氣體排放量比2013年削減46%，並將太陽能等的再生能源作為主要能源的導入。不過，有關核能發電，則仍維持於20至22%，但計劃仍會減低依賴。

日本內閣今日召開有關能源問題的會議，當中有關核電的問題維持「盡可能減少依賴」的目標，「以安全性為前提，盡力確保」以及「可持續地利用所需要的規模」；而目前希望建設更多核電廠的計劃都已經取消。

目標將火力發電降至41%

對於再生能源方面，日本政府期望在2030年，由現時22至24%，大幅增加至36至38%，當中太陽能約14至16%、水力11%、風力5%、生物5%以及地熱1%，另外新世代的氫或氨發電亦有約1%。至於世界推動減少火力發電，目標會以2030年由現時56%的目標再減至41%，並期望可以解除對火力發電的依賴、增加再生能源的使用並維持供電穩定作目標。