日男用AI軟件為AV「解碼」 涉違反版權法被捕

日本一名43歲男子，周一(19日)在日本京都府被警方拘捕。日本警方指男子透過AI軟件「TecoGAN」將成人影片的馬賽克格仔去除，被日本警方以違反版權法以及公開淫穢記錄媒體拘捕，京都警方表示男子已承認控罪亦供稱是為了賺取金錢。

京都府的網絡罪行課及右京警署在周一，將一名43歲男子中本正幸拘捕。警方指，男子在個人網站上，以「沒有馬賽克，享受清晰的視頻」作為宣傳，為網上的客人提供選擇的去除馬賽克的成人影片。男子在去年12月至今年8月期間，向約200個網站會員提供影片服務，共賣出1.2萬次影片，涉款1,100萬日圓（約7.5萬港元）。

TecoGAN本身非用作解碼

IT專家表示，「TecoGAN」本身並非用作解碼，而是透過讓AI學習，令原本並不清晰的影像變得清晰，當中包括將涉及罪案的閉路電視影片變清晰，以及將舊片段變得鮮明。

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