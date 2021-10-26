日男用氣槍殺貓虐貓 判囚1年半緩刑3年

日本千葉縣千葉市若葉區49歲男子平田雄一郎，涉嫌用氣槍射傷射殺貓隻，被控違反《動物愛護法》、《刀槍法》等罪。案件上月26日在千葉縣地方法院審理，他承認控罪，檢方求刑1年6個月。法官周一宣判，判處平田雄一朗入獄1年6個月，緩刑3年。

起訴書指，平田雄一郎於2018年11月至去年12月，在千葉市、習志野市和八千代市用氣槍槍殺兩隻貓、槍傷另外4隻。其中，去年11月，他在八千代市用氣槍打死一隻貓，12月又在市內開氣槍射貓，導致貓隻大腿骨粉碎性骨折。

供稱殺貓有快感

平田被捕後供稱，他3年內共殺死或以淋熱水等手法傷害80至100隻貓，原因是想欺負被視為弱者的貓隻，用氣槍射貓時覺得興奮。檢方斥他輕視動物生命、再犯機會高，向法官求刑1年6個月。

法官宣判後表示，他對如此欺凌弱小行徑感到驚訝，這代表犯事者心靈空虛，「可以做一些小事，那就幫助一些弱小吧」。

日男用氣槍殺貓虐貓 判囚1年半緩刑3年