日眾議員Twitter發起投票 高市早苗獲1票感錯愕

今日(4日)日本參眾兩院舉行臨時會議，就新任日本首相作出投票。由於自民黨在兩院擁有優勢，故此新任的黨總裁岸田文雄幾乎可以肯定接任。有非自民黨的眾議員就在Twitter發起投票，並表示按結果作出投票。結果同屬自民黨的高市早苗因為在Twitter勝出，而意外地獲得1票。由於高市事前並不知道有關投票，對於自己突然有1票感到突然，又表明並非自己。而其後，大阪眾議員丸山穗高承認自己是按Twitter結果投票。

丸山穗高其實過去並不止一次有這樣奇異的舉動，在去年的首相選舉，丸山亦投下了小泉進次郎一票。丸山在投票後，於YouTube上解釋事件。丸山的投票是在10月2日發起，表明會以自己一票作為公眾的首相提名，並選出了較多討論的4人作為候選人。結果在逾4萬網民投票下，有73.8%票投高市早苗，故丸山真的按結果進行提名。

高市早苗否認投自己

在今日的投票上，高市早苗對突然的提名感到錯愕，並在之後對記者表示：「不是我，我是寫岸田文雄的。」之後網民透過搜尋，發現刑丸山的投票，而丸山自己亦承認有關的行為。有網民表示，高市竟然獲得一票，她本人只能苦笑搖頭。

37歲的丸山穗高，其實過去不少出位言行，其中於2019年更因為失言而被原所屬的日本維新會開除。去年丸山亦投票給小泉進次郎而引起話題。