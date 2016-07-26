日秋篠宮外父川嶋辰彦病逝

日本秋篠宮親王的外父，日本經濟學者川嶋辰彦今日(4日)約中午時分逝世，秋篠宮家以及上月與小室圭結婚的真子公主，午後抵達醫院。

81歲的川嶋辰彦，是秋篠宮妃紀子之父，是日本學習院大學名譽教授，亦是日本國土交通省的専門委員。川嶋在上月19日因病入院療養，至今日日本時間上午11時55分、在東京都的聖路加國際醫師病逝。

日本傳媒報道，秋篠宮妃紀子與佳子公主，以及小室真子下午抵達醫院。這是真子婚後首次同場，而早前真子亦曾返回秋篠宮所在的赤坂御所收拾個人物品。

不影響真子與小室圭赴美

宮內廳就表示，川嶋的離世後，秋篠宮將會在今日起會進行7日的哀悼，而紀子會接受90日守喪，佳子及悠仁守喪30日。而日本前宮內廳職員表示，雖然秋篠宮成員需要為川嶋守喪，但是由於真子已失去皇室身分，故毋須守皇室的規則，僅遵一般平民做法，因此不會影響其赴美的計劃。

另外，與真子結婚的小室圭，因為在美國律師執業試落第，被日本傳媒連日追擊，指他或因此無法帶同真子到美國居住。落第的小室圭就稱將會在明年2月再接受考試，而未能及格的小室將在美國暫時擔任法律助理的工作。