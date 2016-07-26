日自民黨總裁選舉確定4名候選人 安倍兄弟撐高市早苗

日本自民黨今日(17日)公布黨總裁選舉的候選人名單，確定河野太郎、岸田文雄、高市早苗及野田聖子4人參選。其中前總務大臣高市早苗除了獲前首相安倍晉三支持外，安倍的弟弟、防衞大臣岸信夫亦表態支持，而經濟再生大臣西村康稔亦表態支持高市早苗。

自民黨今日公告黨總裁選舉，並將於9月29日進行投票及開票。而目前黨內7個派閥中，有6個初選不會綑綁投票，容許黨員先自主投票，而部分則在最後階段才綑綁投票。自民黨383個國會議員及另外383名黨員，共766票。預計4名候選人將就新冠疫情、經濟政策以至前首相安倍晉三的「森友學園」醜聞展開爭議。

在現內閣中，多位高官皆已表態支持不同候選人，其中經濟再生大臣西村康稔與防衞大臣岸信夫支持高市早苗。高市本身亦獲安倍晉三的支持。西村指與高市在政治理念及經濟政策等有共同想法，而岸信夫盯指基於高市的國家觀念及安保政策而提出支持。

岸田文雄獲法相支持

至於岸田文雄則獲法務大臣上川陽子及經濟產業大臣梶山弘志的支持。梶山弘志指與岸田對話後，決定支持。而地方創生大臣坂本哲志則表態支持河野太郎，認為河野可延續菅義偉內閣的政策。

另外，日本政府打算於10月4日召開臨時國會，以推舉新首相。不過在野黨派議員就要求有更多時間可以作出質詢。