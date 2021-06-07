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日落絕美打卡點 大埔龍尾泳灘 明日開放
2 小時前
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大埔龍尾泳灘日落康文署環保署施政報告市政工程
日落絕美打卡點 大埔龍尾泳灘 明日開放
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龍尾泳灘鄰近大美督。

康文署轄下大埔龍尾泳灘明日(23日)開放，泳灘的救生服務時間為4至10月朝9晚6，6至8月游泳旺季期間，星期六、日及公眾假期的救生服務時間則擴展至朝8晚7。康文署籲市民切勿在沒有救生服務的時段游泳，以免發生意外。
 

環保署亦公布，年初已在龍尾泳灘設置新的採樣站，並進行採樣及收集前期數據作評，截至本月已評估22次，數據顯示龍尾泳灘水質優良，全部維持在最高等級，即「良好」(一級)，適宜游泳活動。

大埔龍尾泳灘位於大埔汀角路168號，鄰近大美督公共運輸交匯處，泳灘長約200米，設更衣室、淋浴設備和洗手間。將龍尾村前面的天然泥灘改建為人工沙灘的計劃，早於2005至2006年度《施政報告》列為其中一項優先展開市政工程，但民間團體於2008年在上址一度錄得近200種生物，包括管海馬，引起大眾關注。民政署於12年向立法會申請3.6億元撥款並獲批，原於當年11月啟動工程，其後環保團體等要求擱置工程，經過連串法律程序，工程最終於2016年復工。

土木工程拓展署今年3月影片分享時指，大埔一直以來欠缺公眾泳灘，而最接近的泳灘是西貢銀線灣；又形容龍尾泳灘是「日落絕美打卡點」。龍尾泳灘鋪設了約55,000立方米的天然沙粒，泳灘的座向已考慮到沙粒受海浪牽引流動的因素，大大降低從離岸方向流失沙粒的風險。

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龍尾泳灘明日啟用。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/日落絕美打卡點-大埔龍尾泳灘-明日開放-272777
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