日藝術家11年前求婚計劃成創作動力 當GPS繪畫先驅

手機科技的興起，城市人對全球定位系統（GPS）的依賴增加，GPS的應用也不再止是一般為迷路尋找方向或找酒店目的地，有時候也讓大家記錄着跑步的路徑。不過，日本一個男人早於13年前已開始，利用GPS和一雙腳，作為繪圖工具，並早於11年前創出健力士世界紀錄之餘，更為自己向女友求婚。

日本男子高橋靖在2010年，透過GPS在日本國內畫出「MARRY ME」的字句（還有一個心和支箭），除了為他贏得美人歸之餘，更讓他創出健力士世界紀錄。之後Google為高橋拍攝短片介紹其壯舉，並不時邀請他合作。亦因為這個壯舉，高橋過去12年來除了到訪世界各地繪畫不同的圖畫，更於2018年開始，在網上製作GPS繪圖計劃，教其他人嘗試這種特別的走路方法。

10年畫出初音未來

本身在東京藝術大學的高科技藝術學科畢業的高橋靖，其實早在2008年已經開始利用GPS製圖，然後直到在2年後以一個為向女友求婚而展開的計劃，開始了他的藝術之旅。他指自己至今到過24個國家，走過超過1萬公里路。而他亦嘗試過以10年時間，在日本關東繪出大型的初音未來，以及透過在全球多個地方的探訪並邀請當地人為他打卡，在世界地圖上寫出「PEACE」字樣。

在東京奧運期間，高橋亦有上載一些繪圖計劃，在有關奧運項目所舉行的場地附近，繪畫該運動圖樣的路線圖，而他去年亦發布過在維港兩岸畫出一個中文字「心」。