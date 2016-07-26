日警以業務過失致死調查磁浮新幹線隧道意外

日本岐阜縣的磁浮新幹線「瀨戶隧道」工地，在周三(27日)發生倒塌意外，造成1人死亡及1人受傷。岐阜縣警方今日到現場進行調查，以業務上過失致死傷方向調查。JR東海會長柘植康英今早就承認出現重大事故，表示會調查事故原因並作出改進。

周三岐阜縣「瀨戶隧道」工地內，以爆破方式挖掘長約600米、用作運送物資到隧道的工作用通道，在距離地面70米時出現泥石倒塌，導致1名44歲的男子死亡，以及1名52歲男子腰部及腿部受傷。岐阜縣警方今午到現場，暫時以業務上過失致死傷作調查。

JR東海的會長柘植康英今早向公司表示，要以重大事故就事件作出調查，並需要查明事故原因，並作出改善。他指：「安全施工是重要大事。出現死亡事故是非常重大。在大事發生了之後，我們要再次檢討有關問題，以策萬全。」

就有關今次事故，日本內閣官房副官磯崎仁彦在記者會上表示，已指示JR東海查明事故的原因，並且避免再發生類似事故。

計劃2027年開通東京至名古屋段

事故的瀨戶隧道是磁浮新幹線從岐阜縣到長野縣兩個車站之間的隧道，全長約4.4公里，在2019年1月開始動工。而磁浮新幹線預計在2027年率先開通由東京品川至名古屋之間的路線，之後才開始名古屋至大阪的路段工程，而磁浮新幹線估計時速最高將可達每小時500公里，從品川至名古屋僅需40分鐘。不過在事故以及在多處工地都受到抗議之下，能否如期2027年開通仍然未知。

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