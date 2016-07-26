日警製新模擬圖 尋20年失蹤女高中生

2001年，在日本北海道室蘭市發生一宗失蹤案。當時16歲的女高中生千田麻未在一間百貨公司出現後就失蹤，至今仍杳無音訊。室蘭市警方在獲得家屬同意後，由日本警察廳科學研究所協助，模擬出千田麻未20年後的模樣，希望繼續尋找這位失蹤少女。

被稱為「室蘭女子高中生失蹤事件」的這宗懸案，發生在2001年。時為16歲的少女千田麻未在離開家中去兼職麵包店學習沖調咖啡期間失蹤。日本警方在調查後，發現千田麻未最後出現在一間百貨公司，在商店內閒逛後，自此下落不明。

模擬20年後容貌再尋人

過去20年間，北海道警方動用過約4.5萬名探員對對千田麻未的行蹤進行搜查，但仍是茫無頭緒。在徵得家屬同意之下，北海道警方透過模擬千田麻未在36歲時的模樣，希望有見到的人向警方聯繫。

在2001年3月6日，千田麻未原定下午1時去咖啡店學習，但當時在下午1時在室蘭市內的一間百貨公司內閒逛，之後約1時半在店外路上與友人碰面，之後未有其蹤影。據日本警方指，千田當年體型瘦小身高1.53米，右邊臉頰上有1顆痣、雙眼皮、雙耳都有耳洞。

雖然看似日本警方仍在鍥而不捨尋找當年的失蹤少女，然而有北海道網民指出，當年北海道警方的態度令人不滿，指可能是因為室蘭市過去沒有事件發生過，警察因此態度未算積極，也錯過了時機。

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