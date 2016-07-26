日防衛白皮書首提台局勢穩定的重要性

日本內閣會議發表年度防衛白皮書，首次指台灣局勢穩定，對日本安全保障和國際社會的重要。另外，日本第三度向台灣捐贈疫苗。

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白皮書新增中美關係的專項，亦將台灣放到中美關係章節中介紹。指出中美在政治、經濟、軍事的競爭更加明顯。日本對於中國在安全保障上的憂慮也更加深。

白皮書又指，整體來說，兩岸軍事平衡正向有利中國的方向轉變，且差距逐年擴大，日本有必要關注包括兩岸軍事加強、美國對台灣出售武器，以及台灣自主研發主要軍事裝備在內趨勢。白皮書續指，美中兩國之間的對立可能趨於明顯，形容台灣局勢的穩定，對日本的安全保障及國際社會的穩定而言，相當重要，日本有必要抱持緊張感密切關注。

日本再向台灣捐贈約100萬劑疫苗

另外，日本外務大臣茂木敏充早上宣布，再向印尼、越南和台灣提供更多阿斯利康(AstraZeneca)新冠疫苗，是第三度向台灣捐贈疫苗。日本將向台灣再提供多約100萬劑阿斯利康疫苗，預料星期五運抵當地。連同早前提供的兩批疫苗，日本合共向台灣提供超過330萬劑疫苗。台灣的駐日代表謝長延感謝日本持續支援，他表示，新一批疫苗昨日已經由日本的工廠運出，明日會前往驗貨。