日防長關注中俄海軍示威航行 稱安全環境日漸嚴峻

中國及俄羅斯海軍，日前進行聯合演習，之後從日本北海道與本州之間的津輕海峽通過前赴太平洋，然後再從鹿兒島南部的大隅海峽回航。日本防衞相岸信夫在今日(26日)見記者，指兩國海軍的行動旨在向日本示威，並對此表示關注，而外相茂木敏充就表示已透過外交渠道要求兩國解釋。

日已向中俄兩國提出交涉

就中俄海軍圍繞日本航行一事，岸信夫表示：「（中俄海軍）這是第一次大規模，而且長期的不尋常活動。我國認為，他們是旨在於向我們示威的意圖。」岸信夫又指出「這很清楚表明，我們國家的安全保障環境，已經日益嚴峻。」岸信夫表示會繼續派出自衞隊監視有關的情況。至於外相茂木敏充就表示，已經循外交方式向中俄兩國提出交涉，要求作出解釋。

在本月18日，中俄共10艘海軍艦艇在演習後，經過津輕海峽往太平洋，然後南下，並在鹿兒島大隅半島與種子島之間的大隅海峽返回東海水域。

美海軍部長視察日本出雲艦

另外，日本海上自衞隊幕僚長山村浩今日見記者，他表示今日與美國海軍部長Carlos Del Toro在橫須賀的海軍基地，視察進行航母改裝的日本出雲號護衛艦。出雲號在今個月開始，在艦上試驗美軍製的F35B戰機升降。山村表示與美國互相交換有關的資料。

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