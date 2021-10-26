早上完成手肘檢查離院 鄧炳強：傷口日後需「有些處理」

保安局長鄧炳強因手肘受傷發炎，日前需要到醫院接受手術放膿，他早上完成跟進檢查後，離開醫院。身穿西裝的他在醫院外感謝記者關心，但未有展示傷勢。他稱在上周不慎擦傷手，本周四到醫院接受小手術，工作不受影響，但傷口日後亦會有一些處理。

無回答記者提問便離開

鄧炳強說，上星期不小心擦傷手肘，數天前有點發炎，周四下午發現有些腫脹，於是完成工作後求診，醫生建議他接受一個小手術，以放走膿液，因此在周四晚入院進行小手術，接着周五如常上班，到昨晚回到醫院洗傷口，並進行跟進檢查，他指傷口日後亦會有一些處理。他在沒有回答記者提問下便離開現場。

保安局昨夜表示，局長鄧炳強因手肘受傷發炎，曾在醫院接受手術，又說鄧炳強做的是小手術，工作不受影響。早前特首林鄭月娥同樣手肘受傷，鄧炳強是繼林鄭月娥、律政司長鄭若驊、食物及衞生局長陳肇始後，現屆政府第四位手部受傷的問責官員。

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